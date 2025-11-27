Спортшкола из ХМАО получила награду Минспорта

«В Минспорте вручили главную государственную награду в области спорта. В этом году по итогам экспертного отбора были определены еще 18 победителей. „Надежда России“ — школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва „Центр адаптивного спорта“ в Ханты-Мансийском автономном округе», — гласят итоги церемонии. Ее результаты опубликованы в telegram-канале Правительства России.