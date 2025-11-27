Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Спортшкола из ХМАО получила награду Минспорта

28 ноября 2025 в 01:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Премия учреждена в 2010 году

Премия учреждена в 2010 году

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Министерство спорта России 27 ноября провело церемонию награждения победителей национальной спортивной премии. В число 18-ти лауреатов вошла школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта» Югры.

«В Минспорте вручили главную государственную награду в области спорта. В этом году по итогам экспертного отбора были определены еще 18 победителей. „Надежда России“ — школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва „Центр адаптивного спорта“ в Ханты-Мансийском автономном округе», — гласят итоги церемонии. Ее результаты опубликованы в telegram-канале Правительства России.

Вел церемонию известный комментатор Дмитрий Губерниев. Премия учреждена в 2010 году и за этот срок ее обладателями стали более 250 человек.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал