Спортшкола из ХМАО получила награду Минспорта
Премия учреждена в 2010 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Министерство спорта России 27 ноября провело церемонию награждения победителей национальной спортивной премии. В число 18-ти лауреатов вошла школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта» Югры.
«В Минспорте вручили главную государственную награду в области спорта. В этом году по итогам экспертного отбора были определены еще 18 победителей. „Надежда России“ — школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва „Центр адаптивного спорта“ в Ханты-Мансийском автономном округе», — гласят итоги церемонии. Ее результаты опубликованы в telegram-канале Правительства России.
Вел церемонию известный комментатор Дмитрий Губерниев. Премия учреждена в 2010 году и за этот срок ее обладателями стали более 250 человек.
