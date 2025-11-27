Логотип РИА URA.RU
В ХМАО врачи провели экстренные роды пациентке

28 ноября 2025 в 02:39
На свет появился малыш весом 3,6 килограмма

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в Центре охраны материнства и детства удачно закончились роды пациентки на 36 неделе беременности. Как сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с высоким давлением.

«Женщина поступила в сроке гестации 36 недель с высоким давлением 150/100. В нашем Центре была диагностирована тяжелая преэклампсия — состояние, требующее немедленного и квалифицированного вмешательства. Эта история, к счастью, завершилась благополучно», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Роды продлились 4 часа. На свет появился малыш весом 3,6 килограмма. Сейчас пациентка проходит лечение. Как подчеркнула главврач, таких осложнений можно было избежать, если бы югорчанка регулярно посещала женскую консультацию.

