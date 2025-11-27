В ХМАО врачи провели экстренные роды пациентке
На свет появился малыш весом 3,6 килограмма
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) в Центре охраны материнства и детства удачно закончились роды пациентки на 36 неделе беременности. Как сообщила глава медучреждения Лариса Белоцерковцева, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с высоким давлением.
«Женщина поступила в сроке гестации 36 недель с высоким давлением 150/100. В нашем Центре была диагностирована тяжелая преэклампсия — состояние, требующее немедленного и квалифицированного вмешательства. Эта история, к счастью, завершилась благополучно», — поделилась Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Роды продлились 4 часа. На свет появился малыш весом 3,6 килограмма. Сейчас пациентка проходит лечение. Как подчеркнула главврач, таких осложнений можно было избежать, если бы югорчанка регулярно посещала женскую консультацию.
