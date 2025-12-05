Воздушные акробаты и блюда из оленины: что предлагают рестораны Челябинска в новогоднюю ночь

Цены на новогоднюю ночь в ресторанах Челябинска варьируются от 4,5 до 35 тысяч рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Цены на новогоднюю ночь в ресторанах Челябинска варьируется почти в шесть раз — от камерных вечеров за 4500 рублей до банкетов за 35 тысяч. Что входит в праздничные программы, где выступят фокусники и воздушные акробаты, а также чьи гости будут праздновать с черной икрой и олениной — выясняло URA.RU.

В ресторане Paulaner стоимость зависит от даты покупки: до 2 декабря — 15 тысяч рублей, после — 17 тысяч. Гостей ждет выступление кавер-группы «Братья Енотовы», шоу «Килиманджаро», балет, программа от Деда Мороза и Снегурочки и ведущий Андрей Болконский. В банкет входят пять блюд, два безалкогольных напитка и один алкогольный на выбор.

В заведении «Максимилианс» билет стоит 9500 рублей на человека. За столом размещают по четыре гостя, а в цену включены холодные закуски, салат, горячая закуска и основное блюдо из мяса или морепродуктов и напитки и развлекательная программа.

В ресторане «Уральские пельмени» взрослый билет стоит 13 900 рублей на первом этаже и 11 900 — на втором. Программу ведет Владимир Агаян, играет коллектив «РЭД ХЭНД БЕНД», запланированы конкурсы, шоу-балет, поздравление Деда Мороза, подарки для гостей и отдельная детская программа с аниматорами. Детский билет до семи лет — 6500 рублей с подарком.

«Палермо» встречает гостей за 9800 рублей. В стоимость включена шоу-программа с ведущими и балетом, розыгрыши, сюрпризы и грузинское меню.

В отеле «Видгоф» цены установили в 32 тысячи рублей за третью и четвертую линии и 35 тысяч за первую и вторую. Банкет включает закуски, салат, горячее блюдо, десерт, безалкогольные напитки и бутылку игристого вина на пару, а также развлекательную программу и подарки.

В развлекательном комплексе «Малахит» стоимость начинается от 15 950 рублей за взрослого. В меню — обширный праздничный стол. Гости увидят выступление кавер-группы «Каникулы», шоу иллюзиониста Александра Петренко, программы для детей и поздравление Деда Мороза. Детский билет — 6950 рублей, подарок включен.

В «Едатеке» новогодняя ночь стоит 7000 рублей для взрослых. Программа включает ведущего, Деда Мороза, шоу-балет, живой вокал Яны Добрев, выступления воздушных акробатов, DJ-сет и welcome-drink. Детям 7–16 лет билет обойдется в 4000 рублей, малыши до семи лет проходят бесплатно. Питание по меню оплачивается отдельно: закуски — от 350 до 2800 рублей, салаты — 400–550, горячее — 500–900 рублей, доступны блюда на компанию.

В банкетном зале «Шелк» празднование стоит 4500 рублей в малом зале и 5500 — в большом. В цену включены холодные закуски, порционный салат, горячая закуска и горячее, напитки гости приносят самостоятельно. Программу ведут аниматоры и DJ, есть фотограф и поздравление от Деда Мороза.

В ресторане «Старый Ереван» билет стоит 9000 рублей на человека. Включены банкет, живая музыка, шоу-программа и детская анимация со сладким подарком.

Формат «квартирника» предлагает ресторан «ФортеПьяно» — вечер с живым вокалом и застольем стоит 18 тысяч рублей. В меню — косуля, кижуч, утка, салаты и закуски на выбор.