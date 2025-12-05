Логотип РИА URA.RU
Губернатор Текслер назвал приоритеты «Единой России» в Челябинской области

Челябинский губернатор Текслер принял участие в заседании совета «Единой России»
05 декабря 2025 в 17:50
Текслер принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия»

Фото: Правительство Челябинской области

Поддержка спецоперации, восстановление Донбасса и социальная повестка — главные приоритеты «Единой России» в Челябинской области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» на заседании Уральского межрегионального координационного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое прошло в Екатеринбурге. 

«Ключевыми темами выступления губернатора стала комплексная поддержка участников СВО и их семей, помощь жителям новых регионов, восстановление социальной инфраструктуры Донбасса, также реализация национальных проектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Заседание прошло в Екатеринбурге под руководством Ивана Квитки, члена президиума генерального совета партии. В работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, руководители и секретари региональных отделений, главы субъектов, депутаты Государственной Думы. 

В этом году при поддержке партии депутатами различных уровней стал 61 участник СВО. В регионе действует системная модель сопровождения ветеранов СВО: от медицинской помощи до трудоустройства. По поручению президент РФ в регионе реализуется кадровая программа «Герои Южного Урала». Также Челябинская область активно поддерживает бойцов на передовой. «Практически ежедневно волонтеры отправляют гуманитарную помощь, работают в госпиталях, — рассказал Текслер.

За два года Челябинская область восстановила 82 объекта в подшефных территориях. В этом году работы продолжаются и будет завершено еще 30 объектов.

Полпред Жога отметил, что на протяжении 24 лет партия «Единая Россия» демонстрирует принципиальный подход к каждому слову и решению. Также напомнил, что руководство страны ориентировано на сплочение депутатского корпуса. Поэтому призвал региональные отделения активнее работать с депутатами в муниципалитетах. 

