Силовики задержали экс-главу комитета по культуре Челябинска Халикову

Элеонора Халикова задержана силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержана экс-руководитель городского Комитета по культуре Элеонора Халикова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователем проводятся обыски.

Халикова уводилась из администрации на минувшей неделе. По предварительным данным, она может выступить одним из фигурантов уголовного дела в связи с махинациями в сотни миллионов рублей, направленных на аттракционы в челябинском парке имени Гагарина.

Продолжение после рекламы