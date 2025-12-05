Силовики задержали экс-главу комитета по культуре Челябинска Халикову
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске задержана экс-руководитель городского Комитета по культуре Элеонора Халикова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователем проводятся обыски.
Халикова уводилась из администрации на минувшей неделе. По предварительным данным, она может выступить одним из фигурантов уголовного дела в связи с махинациями в сотни миллионов рублей, направленных на аттракционы в челябинском парке имени Гагарина.
Накануне, 4 декабря, экс-директора челябинского Парка Гагарина Нургазинова отпустили из СИЗО домой. Нургазинова задержали в начале октября, ему вменяется превышение должностных полномочий. По данным следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года он распорядился заключить контракт на поставку аттракционов с ООО «Отдых» на сумму более 86 млн рублей. Финансирование в размере 400 млн рублей было предоставлено в виде субсидии. По информации URA.RU, он заключил сделку со следствием и начал давать показания.
