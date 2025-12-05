Адвокат бывшего вице-губернатора Уфимцева просит перенести суд в Челябинск
Адвокат Филипп Кузьмин готовит ходатайство об изменении подсудности
Адвокат Филипп Кузьмин, представляющий интересы бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, не согласен с выбором суда, в котором его подзащитного должны судить за мошенничество. В разговоре с корреспондентом URA.RU он пояснил, что действия, вменяемые Уфимцеву, были совершены в Центральном районе Челябинска, а значит и судить его должны в областном центре.
«Мы готовим ходатайство в Аргаяшский райсуд, в котором будем просить о смене подсудности. Действия Уфимцева, указанные в обвинительном заключении, были совершены в Центральном районе Челябинска», — сообщил URA.RU Кузьмин.
Материалы же отправили в Аргаяшский райсуд. Именно на территории этого района был возведен коттеджный поселок, из-за которого начались уголовные дела.
Уфимцев был задержан в августе, после семи лет нахождения в международном розыске. Как отмечал адвокат Кузьмин, его подзащитный сам вернулся в Россию и сдался властям в надежде помочь правоохранителям установить истину по делу.
В аэропорту Челябинска на руках бывшего чиновника защелкнули наручники. Его обвинили в мошенничестве и поместили в СИЗО. По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев вместе с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым, а также с экс-главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным и экс-сотрудником минэкологии региона Ильей Пруцких незаконно получили участок на берегу озера Увильды площадью пять гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря. Но вместо этого территорию застроили коттеджами.
После возбуждения уголовного дела Уфимцев покинул Россию. Его сообщников же задержали. Из всех участников схемы лишь Валишин понес наказание (и то условное), дело в отношении Григорьева, Назарова и Пруцких прекратили из-за истечения сроков давности.
