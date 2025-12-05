Адвокат бывшего вице-губернатора Уфимцева просит перенести суд в Челябинск

Адвокат Филипп Кузьмин готовит ходатайство об изменении подсудности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Филипп Кузьмин, представляющий интересы бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, не согласен с выбором суда, в котором его подзащитного должны судить за мошенничество. В разговоре с корреспондентом URA.RU он пояснил, что действия, вменяемые Уфимцеву, были совершены в Центральном районе Челябинска, а значит и судить его должны в областном центре.

«Мы готовим ходатайство в Аргаяшский райсуд, в котором будем просить о смене подсудности. Действия Уфимцева, указанные в обвинительном заключении, были совершены в Центральном районе Челябинска», — сообщил URA.RU Кузьмин.

Материалы же отправили в Аргаяшский райсуд. Именно на территории этого района был возведен коттеджный поселок, из-за которого начались уголовные дела.

Уфимцев был задержан в августе, после семи лет нахождения в международном розыске. Как отмечал адвокат Кузьмин, его подзащитный сам вернулся в Россию и сдался властям в надежде помочь правоохранителям установить истину по делу.

В аэропорту Челябинска на руках бывшего чиновника защелкнули наручники. Его обвинили в мошенничестве и поместили в СИЗО. По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев вместе с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым, а также с экс-главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным и экс-сотрудником минэкологии региона Ильей Пруцких незаконно получили участок на берегу озера Увильды площадью пять гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря. Но вместо этого территорию застроили коттеджами.