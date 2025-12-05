Третьяковская галерея наказала оружейный завод Златоуста за картину Шишкина

Третьяковка отсудила ущерб за использование изображений художников на гравюре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Третьяковская галерея из Москвы наказала «Златоустовский оружейный завод» под руководством директора Дениса Денисова (Челябинская область) за картины Ивана Шишкина и Виктора Васнецова. Как следует из материалов челябинского арбитража, иск удовлетворен, но частично.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО „Златоустовский оружейный завод“ в пользу Всероссийского музейного объединения „Государственная Третьяковская галерея“ убытки в размере 25,56 тысячи рублей. В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать», — следует из решения суда.

Судья Анастасия Васягина установила, что завод использовал на своем сайте переработанные изображения картин «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Константина Савицкого, «Богатыри» без разрешения музея. Эти произведения входят в собрание Третьяковской галереи и охраняются законом.

В ходе разбирательства ответчик не оспаривал факт нарушения, но просил снизить размер компенсации. Предприятие удалило спорные материалы после получения претензии, однако факт незаконного использования подтвердили скриншоты и переписка.

Первоначально истец насчитал убыток в размере 329,76 тысячи рублей. Сумма сложилась из трех составляющих: использование изображения для оформления арт-объектов в виде витрин и выставочных стендов, за что Третьяковка потребовала 129,6 тысячи рублей, распространение изображения в интернете (7,8 тысячи) и коэффициента, прибавившего к общей стоимости прав еще 20%. Надбавку галерея применила, учитывая стилизацию изображения.

Однако арбитражный суд региона применил собственные расчеты. Арбитраж в решении привел довод о том, что панно предназначались для частных продаж, а не для масштабных арт-объектов. В результате убытки рассчитали исходя из стоимости изготовления одной репродукции для частных лиц.

Решение можно обжаловать в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. На это у сторон есть месяц.