Челябинский «Трактор» проиграл ХК «ЦСКА» 2:3
Хоккеисты ЦСКА проявили хараатер
Фото: Илья Московец © URA.RU
Челябинский «Трактор» в домашнем матче проиграл «ЦСКА» со счетом 2:3. Об этом сообщает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.
Челябинцы могли открыть счет еще на 12-й минуте матча, но гол был отменен судьей из-за положения вне игры. Но вскоре «Трактор» поймал армейцев на пересменке: капитан Кадейкин совершил точный бросок с убойной позиции.
Во втором периоде красивую комбинацию силами Павла Карнаухова нарисовали гости и счет на табло стал 1:2! Кадейкин с точным броском сходу от синей линии сравнял счет — 2:2. Но в третьем периоде Прохор Полтапов совершил бросок с дальней дистанции — 2:3.
