Что известно о задержанной по делу об аттракционах чиновнице из Челябинска

Элеонора Халикова и Жазит Нургазинов обсуждают реновацию парка Гагарина (архивное фото)

В Челябинске заведено уголовное дело на экс-главу Комитета по культуре Элеонору Халикову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Послужной список 39-летней чиновницы читайте в материале URA.RU.

Она была актрисою

Халикова получила два высших образования: первое актерское в московском ГИТИСе, второе — диплом госслужащей в Челябинском госуниверситете. В Москве она начала карьеру директором студии документальных фильмов «Остров», много снималась в различных фильмах.

В мэрии работала 15 лет

С 2010 года Халикова устроилась в Управлении культуры Челябинска главным специалистов, затем стала замначальника ведомства. С 1 ноября 2018г. исполняла обязанности руководителя, а в апреле 2019 года стала руководителем.

Из Комитета по культуре Халикова уволилась по собственному желанию 27 ноября. Она проработала руководителем семь лет.

Семья

Халикова — официальная супруга замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова. У нее двое детей.

Задержание

Халикову задержали 5 декабря. На нее было возбуждено уголовное дело за злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Накануне, 4 декабря, экс-директора челябинского Парка Гагарина Жазита Нургазинова отпустили из СИЗО домой. По данным URA.RU, он заключил сделку со следствием и начал давать показания.

По данным следствия, с 18 января 2023 до 3 июня 2024 года она поручила директору челябинского парка имени Гагарина купить аттракционы на сумму свыше 86 млн рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии в 400 млн рублей, выделенной на развитие и благоустройство учреждения. В результате 68 объектов парка, которые раньше были в аренде, были переданы в собственность парка.