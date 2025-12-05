Что известно о задержанной по делу об аттракционах чиновнице из Челябинска
Элеонора Халикова и Жазит Нургазинов обсуждают реновацию парка Гагарина (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске заведено уголовное дело на экс-главу Комитета по культуре Элеонору Халикову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Послужной список 39-летней чиновницы читайте в материале URA.RU.
Она была актрисою
Халикова получила два высших образования: первое актерское в московском ГИТИСе, второе — диплом госслужащей в Челябинском госуниверситете. В Москве она начала карьеру директором студии документальных фильмов «Остров», много снималась в различных фильмах.
В мэрии работала 15 лет
С 2010 года Халикова устроилась в Управлении культуры Челябинска главным специалистов, затем стала замначальника ведомства. С 1 ноября 2018г. исполняла обязанности руководителя, а в апреле 2019 года стала руководителем.
Из Комитета по культуре Халикова уволилась по собственному желанию 27 ноября. Она проработала руководителем семь лет.
Семья
Халикова — официальная супруга замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова. У нее двое детей.
Задержание
Халикову задержали 5 декабря. На нее было возбуждено уголовное дело за злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Накануне, 4 декабря, экс-директора челябинского Парка Гагарина Жазита Нургазинова отпустили из СИЗО домой. По данным URA.RU, он заключил сделку со следствием и начал давать показания.
По данным следствия, с 18 января 2023 до 3 июня 2024 года она поручила директору челябинского парка имени Гагарина купить аттракционы на сумму свыше 86 млн рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии в 400 млн рублей, выделенной на развитие и благоустройство учреждения. В результате 68 объектов парка, которые раньше были в аренде, были переданы в собственность парка.
По данным следователей, Халикова прекрасно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» планировалось снести все аттрекционы, поэтому эта покупка была нецелесообразной. Кроме того, она была в курсе, что цены на многие аттракционы завышены, а сами карусели — неликвид.
