В Магнитогорске накрыли банду крупных мошенников

05 декабря 2025 в 18:35
Мошенники продавали элитные машины заграницу, а потом получали страховые выплаты за угон (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере автострахования. Трое челябинцев реализовали многоступенчатую схему, обогатившись на десятки миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Трое жителей Челябинской области 1985 и 1989 годов рождения, действуя по предварительному сговору, в период с 2019 по 2020 годы разработали и реализовали многоступенчатую схему для незаконного обогащения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В общей сложности дельцы обогатились на 17 миллионов рублей.

Схема была гениально простой. Челябинцы покупали новые элитные автомобили, страховали их от угона и продавали за границу. Затем они инсценировали похищения машин и обращались в полицию с заявлениями об их пропаже. Страховые компании выплачивали возмещение по страховому случаю.

Благодаря кропотливой работе сотрудников уголовного розыска и следователей было установлено, что машины пересекали границу РФ вполне законным путем. Возбьуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Документы уже направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Дельцы уже возместили почти шесть миллионов рублей ущерба.

