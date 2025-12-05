Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области стартует суд по делу беглого экс-замгубернатора Уфимцева

05 декабря 2025 в 17:03
Александр Уфимцев предстанет перед судом

Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Аргаяшском райсуде Челябинской области стартует судебный процесс по делу о мошенничестве в отношении бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Уфимцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, по делу собрана достаточная доказательственная база. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на жилое помещение, принадлежащее фигуранту, стоимостью свыше 3,3 млн рублей.

Новости о задержании Уфимцева появились в конце августа. До этого он семь лет находится в международном розыске. В аэропорту Челябинска его уже ждали сотрудники ФСБ, МВД и СК. При этом адвокат Уфимцева заявил, что его подзащитный сам принял решение сдаться властям. Он хочет разобраться в деле, помочь установить истину.

Уфимцева обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев, сговорившись с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым, а также с экс-главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным и экс-сотрудником минэкологии региона Ильей Пруцких, незаконно получил землю у озера Увильды. В планах было создание на берегу детского-оздоровительного лагеря, но вместо него появился коттеджный поселок. Указанными действиями ГУ лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере свыше 2,1 млн рублей.

Силовики задержали всех участников схемы кроме Уфимцева. Он успел покинуть страну. Из всех его подельников лишь Валишин понес наказание (и то условное), дело в отношении Григорьева, Назарова и Пруцких прекратили из-за истечения сроков давности.

Материал из сюжета:

Задержание бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева

