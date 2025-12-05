В челябинском поселке начался ремонт после прямой линии с губернатором Текслером

В поселке сделают водопровод (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Развязка в Челябинске после прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером состоялась очередная встреча с жителями. С сельчанами обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе строительство дорог и водопровода.

«Мы предложили жителям создать инициативную группу и определить приоритетность обустройства дорог. Информацию передадут в администрацию района, где мы уже совместно будем формировать планы на предстоящий строительный сезон», — цитирует слова замглавы города Дмитрий Агеев пресс-служба администрации Челябинска.

На встрече глава администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева, представители Управления ЖКХ и МУП «ПОВВ» рассказали жителям о том, что дороги пока сделают во временном варианте, так как коммунальщикам еще предстоит сделать прокладку сетей водоснабжения и водоотведения. Горожане согласились с таким подходом.

В текущем году на территории поселка уже были обустроены несколько проездов с уличным освещением, а также подведены сети водоснабжения и водоотведения до границы новой части населенного пункта. Тема дальнейшего развития инфраструктуры этой территории была поднята во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером, когда жители обратились с просьбой отремонтировать дороги после строительных работ.

Жителям сообщили, что в 2026 году МУП «ПОВВ» займется проектированием внутрипоселковых инженерных сетей. После получения положительного заключения государственной экспертизы данные объекты смогут быть включены в соответствующие программы, что позволит приступить к строительству в 2027 году. Согласно предварительным расчетам, для обеспечения всех участков водопроводом и канализацией потребуется проложить около 20 км трубопроводов и возвести насосную станцию. Кроме того, в 2026 году планируется продолжить строительство порядка двух километров временных дорог с наружным освещением.