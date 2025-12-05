От балета до кибер-сказки: челябинцам представят девять версий «Щелкунчика». Афиша
Постановка «Щелкунчик» в Театре оперы и балета имени Глинки дополнится новыми персонажами
В Челябинске в декабре и январе можно будет увидеть девять интерпретаций сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». На сценах города представят классические балеты, ледовые шоу с олимпийскими чемпионами, концерт и даже футуристическую постановку о Новом году в 2326 году. О том, где найти «своего» Щелкунчика — в материале URA.RU.
Классика жанра: балет
Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представит главную зимнюю постановку — балет-феерию «Щелкунчик». Постановка, созданная народной артисткой России Татьяной Предеиной, предлагает зрителям свежий взгляд на классический сюжет. В основе либретто лежит не только оригинальная сказка Гофмана, но переложение Александра Дюма.
Куклу Щелкунчика заменили на артиста балета
Особенностью спектакля стало решение сделать роль Щелкунчика не бутафорской, а танцевальной — ее исполнит артист балета. В первом действии зрителей ждут новые сцены, включая марш, детский галоп, баталию мышей и солдатиков. Второе действие перенесет на «Карнавал сладостей», где оживут Шоколад, Кофе, Чай и другие сладкие персонажи. В спектакль введены новые герои, такие как Арлекин, Коломбина, Арапчата, а также один сюрпризный персонаж.
Балетные спектакли запланированы на 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 6 января. По данным сайта городских зрелищных касс, большая часть мест в зале уже выкуплена на все дни показа. Стартовая цена на доступные билеты начинается от 2000 рублей, однако их осталось совсем немного. На ближайшую дату в наличии лишь единичные места стоимостью 7000 рублей.
Гастроли московских коллективов
12 декабря в 19:00 на сцене Дворца культуры Железнодорожников выступит московская компания «Новый классический балет». Коллектив представит челябинцам двухактный балет «Щелкунчик», поставленный по мотивам сказки Эрнста Гофмана.
В Челябинск с балетными спектаклями приедут артисты из Москвы
Руководитель труппы — Михаил Михайлов. В спектакле задействованы ведущие солисты московских театров и танцоры — выпускники ведущих хореографических школ России, включая Московскую академию хореографии и Академию русского балета имени Вагановой.
Зрители увидят историю о девочке Мари, получившей в подарок игрушку Щелкунчика. Брат девочки сломает подарок, когда вместе с друзьями будет изображать мышей. Расстроенная Мари заснет, и ей приснится, как посредине ее комнаты вырастает елка. Игрушки превратятся в солдат, а Щелкунчик станет их предводителем. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.
Еще один столичный «Щелкунчик»
В январе челябинцы смогут увидеть еще одну версию знаменитого балета. 20 января на сцене Дворца культуры ЧМК выступит труппа «Столичный классический балет Москва». Коллектив, основанный в 1995 году и работающий под руководством Галины Салимовой, представит классическую постановку балета.
Труппа позиционирует себя как хранитель традиций русского классического балета, а в ее состав входят выпускники ведущих балетных академий России. Как обещают организаторы, зрителей ждет праздничное событие для всей семьи. А постановка воссоздаст волшебную атмосферу сказки с помощью классической хореографии, ярких костюмов и музыки Петра Чайковского. Стоимость билетов — от 1500 рублей.
«Щелкунчик» на льду
Ледовое шоу с оркестром
17 декабря во дворце спорта «Юность» покажут шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». В основе шоу лежит знакомая сказка Гофмана. Главных героев — Щелкунчика, Машу, Мышиного короля и других — будут играть титулованные спортсмены, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Музыку Чайковского исполнит симфонический оркестр, расположенный прямо на льду. Организаторы называют проект событием с глубоким смыслом, цель которого — приобщить детей к классике, формирующей культурный код страны. Билеты можно приобрести от 500 рублей.
Шоу Ильи Авербуха
Челябинских зрителей ждут огненные спецэффекты на льду
На ледовой арене «Трактор» 23 декабря представят шоу «Щелкунчик и Мышиный король» продюсера Ильи Авербуха. Зрителей ждут спецэффекты с огнем, а также элементы воздушной гимнастики и акробатики. На лед выйдут звезды фигурного катания — Екатерина Боброва и Александр Энберт, а также Албена Денкова, Максим Ставиский и другие. Билеты стоят от 2300 рублей.
Спектакли: кибер-сказка и песочный формат
Первым в необычном формате покажет историю Театр современного танца. С 18 по 28 декабря там пройдут показы спектакля «Электрощелкунчик» в жанре кибер-сказки. Действие перенесет зрителей в 2326 год, где Новый год остался единственным живым ритуалом в мире цифровой реальности. Спектакль исследует ценность живого человеческого общения. Билеты стоят 500 рублей. На часть дат они уже полностью раскуплены.
Детей также ждет интерактивный «Щелкунчик»
На площадке «Concert hall» 27 декабря представят музыкально-хореографический спектакль «Щелкунчик». Для гостей прозвучат произведения Чайковского в классической и современной обработке. Кроме того, юные челябинцы смогут поучаствовать в постановке и поводить хороводы. После представления зрителей ждет программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты — 500 рублей.
В Детском театре песка и теней «Скарабей» 30 декабря и 3 января покажут спектакль «Щелкунчик и мышиный король» в технике песочной анимации. Художник Дария Васильева за 20 минут представит историю о храбром Щелкунчике, девочке Мари и их победе над Мышиным королем. После представления детей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Стоимость билета — 300 рублей.
Концертная версия
Концерт «Сказка о Щелкунчике» проведут в органном зале
В зале органной и камерной музыки «Родина» 12, 20, 21, 28 декабря и 6 января пройдут концерты «Сказка о Щелкунчике». Программа объединит литературное чтение произведения Гофмана в исполнении Елены Мелешко и живую музыку. Произведения Чайковского прозвучат в исполнении Ларисы Тимшиной (орган), Марины Лазарак (флейта) и Натальи Гущиной (фортепиано). Танцевальные номера, включая «Вальс снежинок» и «Китайский танец», представят воспитанницы детской хореографической студии «Урал». Стоимость билетов — 700 рублей.
