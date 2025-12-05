Постановка «Щелкунчик» в Театре оперы и балета имени Глинки дополнится новыми персонажами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в декабре и январе можно будет увидеть девять интерпретаций сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». На сценах города представят классические балеты, ледовые шоу с олимпийскими чемпионами, концерт и даже футуристическую постановку о Новом году в 2326 году. О том, где найти «своего» Щелкунчика — в материале URA.RU.

Классика жанра: балет

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представит главную зимнюю постановку — балет-феерию «Щелкунчик». Постановка, созданная народной артисткой России Татьяной Предеиной, предлагает зрителям свежий взгляд на классический сюжет. В основе либретто лежит не только оригинальная сказка Гофмана, но переложение Александра Дюма.

Куклу Щелкунчика заменили на артиста балета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Особенностью спектакля стало решение сделать роль Щелкунчика не бутафорской, а танцевальной — ее исполнит артист балета. В первом действии зрителей ждут новые сцены, включая марш, детский галоп, баталию мышей и солдатиков. Второе действие перенесет на «Карнавал сладостей», где оживут Шоколад, Кофе, Чай и другие сладкие персонажи. В спектакль введены новые герои, такие как Арлекин, Коломбина, Арапчата, а также один сюрпризный персонаж.

Продолжение после рекламы

Балетные спектакли запланированы на 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 6 января. По данным сайта городских зрелищных касс, большая часть мест в зале уже выкуплена на все дни показа. Стартовая цена на доступные билеты начинается от 2000 рублей, однако их осталось совсем немного. На ближайшую дату в наличии лишь единичные места стоимостью 7000 рублей.

Гастроли московских коллективов

12 декабря в 19:00 на сцене Дворца культуры Железнодорожников выступит московская компания «Новый классический балет». Коллектив представит челябинцам двухактный балет «Щелкунчик», поставленный по мотивам сказки Эрнста Гофмана.

В Челябинск с балетными спектаклями приедут артисты из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Руководитель труппы — Михаил Михайлов. В спектакле задействованы ведущие солисты московских театров и танцоры — выпускники ведущих хореографических школ России, включая Московскую академию хореографии и Академию русского балета имени Вагановой.

Зрители увидят историю о девочке Мари, получившей в подарок игрушку Щелкунчика. Брат девочки сломает подарок, когда вместе с друзьями будет изображать мышей. Расстроенная Мари заснет, и ей приснится, как посредине ее комнаты вырастает елка. Игрушки превратятся в солдат, а Щелкунчик станет их предводителем. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

Еще один столичный «Щелкунчик»

В январе челябинцы смогут увидеть еще одну версию знаменитого балета. 20 января на сцене Дворца культуры ЧМК выступит труппа «Столичный классический балет Москва». Коллектив, основанный в 1995 году и работающий под руководством Галины Салимовой, представит классическую постановку балета.

Труппа позиционирует себя как хранитель традиций русского классического балета, а в ее состав входят выпускники ведущих балетных академий России. Как обещают организаторы, зрителей ждет праздничное событие для всей семьи. А постановка воссоздаст волшебную атмосферу сказки с помощью классической хореографии, ярких костюмов и музыки Петра Чайковского. Стоимость билетов — от 1500 рублей.

«Щелкунчик» на льду

Ледовое шоу с оркестром

17 декабря во дворце спорта «Юность» покажут шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». В основе шоу лежит знакомая сказка Гофмана. Главных героев — Щелкунчика, Машу, Мышиного короля и других — будут играть титулованные спортсмены, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Музыку Чайковского исполнит симфонический оркестр, расположенный прямо на льду. Организаторы называют проект событием с глубоким смыслом, цель которого — приобщить детей к классике, формирующей культурный код страны. Билеты можно приобрести от 500 рублей.

Продолжение после рекламы

Шоу Ильи Авербуха

Челябинских зрителей ждут огненные спецэффекты на льду Фото: Илья Московец © URA.RU





На ледовой арене «Трактор» 23 декабря представят шоу «Щелкунчик и Мышиный король» продюсера Ильи Авербуха. Зрителей ждут спецэффекты с огнем, а также элементы воздушной гимнастики и акробатики. На лед выйдут звезды фигурного катания — Екатерина Боброва и Александр Энберт, а также Албена Денкова, Максим Ставиский и другие. Билеты стоят от 2300 рублей.

Спектакли: кибер-сказка и песочный формат

Первым в необычном формате покажет историю Театр современного танца. С 18 по 28 декабря там пройдут показы спектакля «Электрощелкунчик» в жанре кибер-сказки. Действие перенесет зрителей в 2326 год, где Новый год остался единственным живым ритуалом в мире цифровой реальности. Спектакль исследует ценность живого человеческого общения. Билеты стоят 500 рублей. На часть дат они уже полностью раскуплены.

Детей также ждет интерактивный «Щелкунчик» Фото: Анна Майорова © URA.RU





На площадке «Concert hall» 27 декабря представят музыкально-хореографический спектакль «Щелкунчик». Для гостей прозвучат произведения Чайковского в классической и современной обработке. Кроме того, юные челябинцы смогут поучаствовать в постановке и поводить хороводы. После представления зрителей ждет программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты — 500 рублей.

В Детском театре песка и теней «Скарабей» 30 декабря и 3 января покажут спектакль «Щелкунчик и мышиный король» в технике песочной анимации. Художник Дария Васильева за 20 минут представит историю о храбром Щелкунчике, девочке Мари и их победе над Мышиным королем. После представления детей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Стоимость билета — 300 рублей.

Концертная версия

Концерт «Сказка о Щелкунчике» проведут в органном зале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU



