Челябинский военный получил условный срок за поножовщину в гостинице
Военный ударил ножом сослуживца
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) назначил четыре года условно военному, который ударил сослуживца ножом во время драки в гостинице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«5 декабря 2025 года рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту рядового Ш. Он осужден по п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
На приговор повлияло сразу несколько смягчающих обстоятельств. А именно: признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, оказание помощи потерпевшему, положительная характеристика по службе, наличие госнаграды и другие.
Драка с поножовщиной произошла в ночь на 30 июля на территории гостиничного комплекса «Лесная жемчужина». Военный, получив несколько ударов от сослуживца, схватился за нож и один раз ударил оппонента в область живота слева.
