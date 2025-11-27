Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО запустят telegram-бот с информацией о работе зимников

27 ноября 2025 в 17:19
С помощью telegram-бота можно будет узнать о состоянии зимников в ЯНАО

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО заработает telegram-бот, подсказывающий актуальную информацию о работе зимников. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«Мы проработали открытие чат-бота», — отметила Гиллих. Telegram-бот будет работать по примеру с уже существующей программой «Переправа ЛБТ-СХД».

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии переправы Салехард — Лабытнанги. Комиссия по обследованию зимника запланирована на 28 ноября.

