В ЯНАО запустят telegram-бот с информацией о работе зимников
27 ноября 2025 в 17:19
С помощью telegram-бота можно будет узнать о состоянии зимников в ЯНАО
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В ЯНАО заработает telegram-бот, подсказывающий актуальную информацию о работе зимников. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.
«Мы проработали открытие чат-бота», — отметила Гиллих. Telegram-бот будет работать по примеру с уже существующей программой «Переправа ЛБТ-СХД».
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии переправы Салехард — Лабытнанги. Комиссия по обследованию зимника запланирована на 28 ноября.
