В ЯНАО запустят telegram-бот с информацией о работе зимников

С помощью telegram-бота можно будет узнать о состоянии зимников в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО заработает telegram-бот, подсказывающий актуальную информацию о работе зимников. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«Мы проработали открытие чат-бота», — отметила Гиллих. Telegram-бот будет работать по примеру с уже существующей программой «Переправа ЛБТ-СХД».