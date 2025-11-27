В ЯНАО перекроют движение по временному объезду на границе с Губкинским
Объезд на участке ремонта моста через реку Пульпа-Яха закроют 1 декабря
27 ноября 2025 в 18:51
Движение перекроют на 1,5 часа (архивное фото)
Движение по временному объезду на участке моста через реку Пульпу-Яха (ЯНАО) перекроют 1 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«1 декабря запланировано перекрытие движения по временному объезду на участке реконструкции моста через Пульпу-Яха на дороге Граница ЯНАО — Губкинский», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Движение закроют на 321 километре.
Время закрытия движения 02:00. Перекрытие будет действовать 1,5 часа.
