В ЯНАО перекроют движение по временному объезду на границе с Губкинским

Объезд на участке ремонта моста через реку Пульпа-Яха закроют 1 декабря
27 ноября 2025 в 18:51
Движение перекроют на 1,5 часа (архивное фото)

Движение перекроют на 1,5 часа (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по временному объезду на участке моста через реку Пульпу-Яха (ЯНАО) перекроют 1 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«1 декабря запланировано перекрытие движения по временному объезду на участке реконструкции моста через Пульпу-Яха на дороге Граница ЯНАО — Губкинский», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Движение закроют на 321 километре.

Время закрытия движения 02:00. Перекрытие будет действовать 1,5 часа.

