Происшествия

Криминал

18-летнего жителя Тюмени оштрафовали за эмодзи АУЕ* в нике Telegram

27 ноября 2025 в 18:53
Мужчина должен будет выплатить штраф в размере тысячи рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 18-летнего молодого человека оштрафовали за использование эмодзи «воровской звезды»* (один из символов движения «Арестантское уголовное единство», признано экстремистским, запрещено на территории России) в никнейме аккаунта Telegram. Об этом сообщает Baza.

«Розу ветров», символ запрещенного движения АУЕ*, обнаружили в аккаунте 18-летнего тюменца. Так как его эмодзи-статус виден другим пользователям, суд посчитал это публичной демонстрацией и оштрафовал его на тысячу рублей», — указано в telegram-канале издания.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Ярковском районе Тюменской области 22-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики: он сделал надпись АУЕ* («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) на заборе возле своего дома. За это суд также оштрафовал его на тысячу рублей.

*АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России)

