Жительница ЯНАО стала лауреатом национальной премии «Человек труда»

Жительница Ямала стала лауреатом национальной премии «Человек труда», которая состоялась в Москве. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Сакал.

«С гордостью сообщаю, что лауреатом премии в номинации „Лучший наставник“ стала наша землячка — Лидия Правосуд», — сообщил в своем telegram-канале депутат. Женщина является старшим мастером ООО «Салехардский комбинат».