Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Жительница ЯНАО стала лауреатом национальной премии «Человек труда»

Старший мастер «Салехардского комбината» победила в номинации «Лучший наставник»
27 ноября 2025 в 19:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жительница Ямала взяла почетную награду (архивное фото)

Жительница Ямала взяла почетную награду (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Ямала стала лауреатом национальной премии «Человек труда», которая состоялась в Москве. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Сакал.

«С гордостью сообщаю, что лауреатом премии в номинации „Лучший наставник“ стала наша землячка — Лидия Правосуд», — сообщил в своем telegram-канале депутат. Женщина является старшим мастером ООО «Салехардский комбинат».

Церемония национальной премии «Человек труда» учреждена в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Данный проект реализуется партией «Единая Россия» и нацелен на поддержку специалистов, чей ежедневный труд обеспечивает развитие регионов и страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал