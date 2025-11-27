Жительница ЯНАО стала лауреатом национальной премии «Человек труда»
Жительница Ямала взяла почетную награду (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жительница Ямала стала лауреатом национальной премии «Человек труда», которая состоялась в Москве. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Сакал.
«С гордостью сообщаю, что лауреатом премии в номинации „Лучший наставник“ стала наша землячка — Лидия Правосуд», — сообщил в своем telegram-канале депутат. Женщина является старшим мастером ООО «Салехардский комбинат».
Церемония национальной премии «Человек труда» учреждена в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Данный проект реализуется партией «Единая Россия» и нацелен на поддержку специалистов, чей ежедневный труд обеспечивает развитие регионов и страны.
