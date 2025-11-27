Курганец принял участие в шоу популярного блогера-миллионника

Житель Курганской области снялся в шоу блогера Егорика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой человек из Курганской области принял участие в шоу популярного блогера Егорика (12,5 миллиона подписчиков на YouTube). Суть шоу: представители разных регионов России боролись за 500 тысяч рублей. Об этом сообщается tg-канал «Курганистан» со ссылкой на канал блогера.

«За полмиллиона рублей сражались представители каждого из регионов России. Парень из Курганской области шел уверенно, но на четвертом этапе случился твист — когда нужно было выбрать человека „на вылет“, он выступил добровольцем», — написано в tg-канале.