Курганец принял участие в шоу популярного блогера-миллионника
Житель Курганской области снялся в шоу блогера Егорика
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Молодой человек из Курганской области принял участие в шоу популярного блогера Егорика (12,5 миллиона подписчиков на YouTube). Суть шоу: представители разных регионов России боролись за 500 тысяч рублей. Об этом сообщается tg-канал «Курганистан» со ссылкой на канал блогера.
«За полмиллиона рублей сражались представители каждого из регионов России. Парень из Курганской области шел уверенно, но на четвертом этапе случился твист — когда нужно было выбрать человека „на вылет“, он выступил добровольцем», — написано в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный ансамбль казачьей песни «Станица» из Кургана своим самобытным номером открыл выпуск популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале. Солист коллектива Игорь Лапухин принял участие в азартной игре шоу.
