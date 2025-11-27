В Кургане к зоне отдыха в Рябково добавили игровой комплекс

Новый игровой комплекс для детей появился в Кургане (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Рябково появилась новая зона отдыха с игровым комплексом. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«Жители микрорайона Рябково получили современную зону отдыха с игровым комплексом и скамейками. Она располагается по улице Карбышева, 31», — пишут власти.

Новая зона отдыха призвана сделать жизнь горожан комфортнее и предоставить детям возможность проводить время на современной и безопасной площадке. На территории установили игровой комплекс, скамейки, урны, перголу с двумя качелями. Вокруг площадки проложили асфальтовые и плиточные дорожки, восстановили газон.

Появление новой зоны отдыха в Рябково — часть тенденции по развитию досуговых пространств в Кургане. В последние годы в городе уже появились новые объекты для активного отдыха, например, спортивный уголок в Центральном парке культуры и отдыха. При этом жители Восточного микрорайона просят обустроить спортплощадку или корт на пустыре рядом с библиотекой имени Достоевского.