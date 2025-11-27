Губернатор Шумков рассказал, сколько школ и детсадов отремонтируют в 2026-2027 годах
О планах ремонта школ и детсадов рассказал губернатор Шумков
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области в 2026–2027 годах будет проведен ремонт 48 школ и 14 детских садов. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«В Курганской области будет отремонтировано еще 48 школ и 14 детских садов. Список объектов попрошу коллег поставить на портале правительства региона», — написал Шумков.
Власти Курганской области продолжают программу обновления образовательных учреждений. Ранее уже были объявлены тендеры на ремонт лицея №12 и гимназии №27 в Кургане, а также детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир.
- Ольга П.27 ноября 2025 18:54Грандиозные планы. Если говорит, значит уже есть уверенность и финансирование. Это отлично.
- Николай27 ноября 2025 18:52Кстати, очень удобно будет смотреть планы и их выполнение на общедоступном информационном портале. Можно контролировать всем жителям обещания губернатора.