Губернатор Шумков рассказал, сколько школ и детсадов отремонтируют в 2026-2027 годах

О планах ремонта школ и детсадов рассказал губернатор Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2026–2027 годах будет проведен ремонт 48 школ и 14 детских садов. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Курганской области будет отремонтировано еще 48 школ и 14 детских садов. Список объектов попрошу коллег поставить на портале правительства региона», — написал Шумков.