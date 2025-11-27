Парились еще прабабушки: что известно про баню, которую хотят снести в центре Кургана

Жители Кургана разделились в оценках судьбы популярной городской бани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы разделились на два лагеря: одни рады, что «колимяготинская» баня скоро станет лишь воспоминанием, так как ее состояние напоминало декорации из фильма-хоррора, другие возмущаются и недоумевают — где теперь мыться. Тем временем, депутаты гордумы приняли решение — участок земли, где расположена баня — отдать под КРТ. Какой была самая популярная муниципальная баня в советские времена, чем запомнилась и что ждет легендарное здание — в материале корреспондента URA.RU.

Первый бассейн и боксерский ринг

15 октября 1966 года в Кургане при бане № 20 на улице Коли Мяготина открылся первый в городе плавательный бассейн. «Баня № 20, позже переименованная в № 5 и № 10 и называемая в народе „колимяготинской“, была построена в 1960 году, а бассейн появился в специальном пристрое через шесть лет. До этого тренировки проходили в реке Тобол, а бассейн курировала спортивная организация „Спартак“», — сообщает группа ВК «Южное Зауралье. Даты и события».

Здесь не только плавали все желающие, но и работали секции, а у школьников проходили уроки физкультуры. «Мы жили неподалеку и часто ходили, по выходным, в эту баню. На первом этаже была чайная с большим самоваром, после бани непременно там пили чай с вкусняшками», — вспоминает жительница Кургана Елена. В 1990-х годах бассейн пришел в аварийное состояние, и зданием временно пользовались для других спортивных нужд, в том числе как боксерским рингом.

Баня пришла в упадок

В этом году мэрия Кургана рассматривает вопрос о закрытии и последующем сносе муниципальной бани. Основная причина — здание находится в аварийном состоянии и может представлять угрозу для жителей. «Результаты обследования АТИ показали, что муниципальная баня по улице Коли Мяготина находится в аварийном состоянии. На данный момент рассматривается вопрос о закрытии и сносе в целях обеспечения безопасности», — подчеркнули власти.

Обследовать помещение будут и сотрудники МЧС, они проверят баню на соответствие требованиям пожарной безопасности. Также учитывается значительное падение спроса на услуги: за 2025 год количество посещений сократилось на 9000.

Прощай, эпоха

Стало известно, что депутаты уже согласовали включение территории с баней в зону КРТ, это значит — землю, где расположена баня отдали под застройку новыми жилыми домами. По информации источников, участок может приобрести иногородний застройщик, уже возводящий жилой квартал рядом с баней.

Мнение жителей

Решение о сносе легендарной бани вызвало обеспокоенность жителей, привыкших к услугам общественной парильни. Но, не у всех. Мэрия города сообщила, что в администрацию поступают обращения, в которых люди жалуются на старое здание. Древняя система растопки бани причиняла дискомфорт горожанам из-за копоти от парильни.

Где мыться?