В Челябинске в декабре стартует сезон главных зимних развлечений. Жителей и гостей города ждут новогодние классические концерты, ледовые шоу с олимпийскими чемпионами и выступления российских звезд — Елены Ваенги и «Арии». В программе месяца также — гастроли юмористов, включая объединение «Уральские пельмени», а также фестивали и специальные кинопоказы. О том, куда сходить в декабре — в афише URA.RU.

Концерты

Новогодняя классика

В концертном зале имени Прокофьева 20 декабря представят программу «Año nuevo. Испанский Новый год» в рамках Рождественского фестиваля. В концерте примут участие Сергей Полтавский, Кирилл Россолимо, Алиса Тен, Мария Жаркова и другие. Зрителей погрузят в звучание произведений Мануэля де Фальи, Мориса Равеля, Луиджи Боккерини, прозвучат и неаполитанские народные песни. Стоимость билетов — от 800 рублей. (6+)

С 24 декабря в концертном зале имени Прокофьева начнутся показы новогодней музыкальной сказки «Снегурочка» в обработке драматурга Константина Рубинского. В спектакле заняты солисты ансамбля танца и студии «Урал», солисты филармонии и инструментальная группа «Урал». В постановке используются народные инструменты и проекционные декорации. Стоимость билетов — от 800 рублей. (0+)

В конгресс-холле Центра международной торговли 24 декабря состоится новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» в исполнении Concord Orchestra. Со сцены прозвучат вальсы «Жизнь артиста», «Деревенские ласточки из Австрии», «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», а также польки и марши. Зрителей, которые придут в белых нарядах, ждут подарки. Билеты — от 2000 рублей. (6+)

28 и 29 декабря в органном зале «Родина» в рамках Рождественского фестиваля пройдет концерт «Вдоль по улице метелица метет». В первом отделении прозвучат обработки русских народных песен и классические произведения, во втором — музыка из кинофильмов «Морозко», «Сирота казанская», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. Стоимость билетов — от 600 рублей. (6+)

В концертном зале имени Прокофьева 29 декабря пройдет концерт «За час до Нового года» с участием вокалиста Владислава Косарева из Москвы и Уральского духового оркестра. В программе — любимые песни советской и зарубежной эстрады XX века, композиции из кинофильмов «Увольнение на берег», «Не ходите, девки, замуж», «Невеста с севера» и других картин. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. (6+)

Выступления российских звезд

В ресторане «Максимилианс» 6 декабря выступит группа «Краски» с нашумевшими хитами «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой», «Старший брат». В программу войдут и другие треки. Стоимость билетов — 2800 рублей. (18+)

6 декабря в «МТС Live Холле» состоится концерт Елены Ваенги. В программе прозвучат песни «Шопен», «Романс», «Часики», «Ягода-малина», «Курю» и другие ее известные песни. Стоимость билетов начинается от 5000 рублей. (16+)

7 декабря в ресторане «Максимилианс» группа «АнимациЯ» представит юбилейную программу «Хиты проверенные временем», посвященную 25-летию коллектива. На концерте зрители услышат песни «Родина», «Монолог», «Дневник», «Спички», «Журавли» и другие. Стоимость билетов — от 2200 рублей. (16+)

В «МТС Live Холле» 14 декабря «Ария» презентует шоу, приуроченное к 40-летию коллектива. Со сцены прозвучат лучшие хиты за всю историю группы. Стоимость билетов — от 2500 рублей. (12+)

Ледовые шоу

В ДС «Юность» 17 декабря состоится ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Особенностью представления станет сочетание фигурного катания и живого исполнения музыки Петра Чайковского. Дети до семи лет могут посетить спектакль бесплатно. Цена билетов начинается от 500 рублей. (6+)

На ледовой арене «Трактор» 23 декабря представят ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» по сказке Эрнста Гофмана. В представлении примут участие Олимпийские чемпионы. Зрителей ждут яркие костюмы, интересные декорации и спецэффекты, включая огненные. В постановке также задействованы воздушные гимнасты, акробаты и вокалисты. Стоимость билетов — от 1300 рублей. (0+)

С 27 декабря по 8 января в ДС «Юность» будет проходить ледовое шоу «Снежная королева» от бренда Цирка Никулина. Постановка сочетает цирковое искусство и фигурное катание. А также рассказывает историю о Герде и Кае с акробатическими трюками на коньках, спецэффектами и музыкой. Билеты — от 1000 рублей. (0+)

Юмористические проекты приедут в Челябинск

19 декабря в «МТС Live Холл» выступят «Импровизаторы» с уникальным шоу, где весь юмор рождается на сцене без заранее подготовленного сценария. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун будут создавать комедийные сценки на основе тем, предложенных зрителями. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (18+)

Также на площадке «МТС Live Холл» 25 декабря команда «Уральские пельмени» представит новогоднюю программу с участием Дмитрия Брекоткина, Дмитрия Соколова, Сергея Ершова, Сергея Исаева и других. В программе — премьерные миниатюры, которых не было в эфире, новые сюжетные линии персонажей и семейный юмор. Цена билетов — от 6000 рублей. (6+)

Зимние фестивали (0+)

В ЦАО «Евразия» 6 декабря в Кусе (Челябинская область) пройдет фестиваль народного творчества «Уральские валенки». Гости смогут посетить творческие, игровые и спортивные площадки, ярмарку ремесленников, гастро-зону и послушать выступления местных музыкантов. Также пройдут мастер-классы по народным промыслам, где все желающие смогут создать сувениры своими руками. Вход свободный.

13 декабря парк имени Гагарина примет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Посетителей ждет несколько тематических зон: «Трапезная» с уральскими кулинарными традициями, «Новогодний гостинец» с изделиями народных промыслов, «Николины ряды» с фермерской продукцией, «Новогодние сласти» и «Уральский чай» с дегустацией напитка из самовара. Кроме того, ожидаются конкурс мастеров по лепке пельменей и выступления творческих коллективов. Вход свободный.

Новый год вне дома (18+)

31 декабря гастробар «ФортеПьяно» проведет новогодний квартирник с традиционным новогодним меню. Гостей ждут песни под гитару от Артема Гайсина и сюрпризы. Стоимость вечера — 18 000 рублей с человека, требуется бронь.

Bla Bla Bar устроит 31 декабря вечеринку «Новогоднее музлото» с музыкальными конкурсами, развлечениями в компании Деда Мороза и поздравлениями. Минимальный депозит посещения — 10 000 рублей, необходимо бронирование.

Ресторан «Усадьба Рябининых» встретит гостей под бой курантов 31 декабря в аутентичных интерьерах XIX века. В программе — живая музыка, фирменное меню и новогодние подарки. Стоимость — 24 500 рублей с персоны.

Кино

25 декабря в 10:00 киноцентр «Импульс» проведет детский новогодний утренник «Кинопульс 2026» с анимационным шоу, просмотром мультфильма и сладким попкорном. Посетители также увидят волшебных героев — Деда Мороза и Снегурочку. Билет — 450 рублей, дети до пяти лет бесплатно. (6+)

