Челябинский «Трактор» с двумя дублями обыграл ХК «Сочи» 6:1

Челябинский «Трактор» в домашнем матче выиграл у аутсайдера чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» со счетом 6:1. Дубль в составе южноуральцев оформили Виталий Кравцов и Джошуа Ливо. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за игрой на ледовой арене «Трактор».

«Трактор» завершил пятиматчевую домашнюю серию, выиграв две из пяти игр. Матч с «Сочи» был вторым в сезоне: первый 14 сентября в Сириусе челябинцы также выиграли, но не с таким убедительным преимуществом — 4:3», — передает журналист.

Болельщики с начала матча ждали, что «Трактор» повторит невероятный сценарий игры с китайскими «Драконами» 26 ноября, выигранной с разгромным счетом 9:0. И эти надежды начали осуществляться со старта матча. Уже на второй минуте Джошуа Ливо на круге вбрасывания, получив пас от Кравцова, в касание бросил в ближнюю девятку — 1:0. Второй шайбы пришлось ждать до конца периода. В самом конце пятиминутного удаления Даниила Сероуха за грубый толчок на борт Виталий Кравцов точно попал в дальнюю девятку. Счет на табло 2:0 соответствовал соотношению бросков в створ в пользу «Трактора» 15:9.

Второй период пошел по сценарию первого. Уже на 22-й минуте Михаил Григоренко сделал передачу на Кравцова, и тот поразил пустой угол ворот. А на 33-й Логан Дэй сделал точный бросок с убойной позиции — 4:0. Сочинцы увеличили давление на ворота южноуральцев. Савелий Шерстнев, сыгравший свой предыдущий матч с «Драконами» — первый полный в КХЛ — на ноль, блестяще справлялся с большинством опасных моментов. Но за минуту до конца периода сочинцы провели удачную контратаку, и Уильям Биттен отправил шайбу низом в ворота — 4:1.

В начале третьего периода Григорий Дронов броском от синей линии прошил Павла Хомченко — 5:1. На 57-й минуте Ливо попал в штангу, а затем оказался рядом с вратарем и филигранно дотолкал шайбу в ворота за щитком голкипера.