Эксперт рассказала, как в Челябинске изменятся цены на жилье до Нового года

Цены на жилую недвижимость в Челябинске взлетят из-за спроса
28 ноября 2025 в 18:33
После Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%

После Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске после Нового года цены как на новостройки, так и на вторичное жилье вырастут на 5-10%. Это связано со снижением ключевой ставки, из-за которой активизировался спрос на жилую недвижимость. Об этом URA.RU об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске после Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%. Поэтому при наличии возможности выгоднее недвижимость взять уже сейчас. Поскольку спрос сейчас увеличивается, соответственно, до Нового года они будут стабильные, а потом пойдут вверх», — сообщила Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, в следующем году будет ужесточение в выдаче ипотечных кредитов, поэтому цены на недвижимость продолжат расти. Продавать будут уже другое вторичное жилье — по другим ценам.

