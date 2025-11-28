Эксперт рассказала, как в Челябинске изменятся цены на жилье до Нового года

После Нового года цены на жилье вырастут на 5-10% Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске после Нового года цены как на новостройки, так и на вторичное жилье вырастут на 5-10%. Это связано со снижением ключевой ставки, из-за которой активизировался спрос на жилую недвижимость. Об этом URA.RU об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске после Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%. Поэтому при наличии возможности выгоднее недвижимость взять уже сейчас. Поскольку спрос сейчас увеличивается, соответственно, до Нового года они будут стабильные, а потом пойдут вверх», — сообщила Шатрукова.