Эксперт рассказала, как в Челябинске изменятся цены на жилье до Нового года
После Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Челябинске после Нового года цены как на новостройки, так и на вторичное жилье вырастут на 5-10%. Это связано со снижением ключевой ставки, из-за которой активизировался спрос на жилую недвижимость. Об этом URA.RU об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске после Нового года цены на жилье вырастут на 5-10%. Поэтому при наличии возможности выгоднее недвижимость взять уже сейчас. Поскольку спрос сейчас увеличивается, соответственно, до Нового года они будут стабильные, а потом пойдут вверх», — сообщила Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, в следующем году будет ужесточение в выдаче ипотечных кредитов, поэтому цены на недвижимость продолжат расти. Продавать будут уже другое вторичное жилье — по другим ценам.
