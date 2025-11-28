Бывший газовый актив челябинского экс-губернатора Юревича остался без покупателя
На бывшие акции Михаила Юревича в «Челябинскоблгазе» покупателя не нашлось
На принадлежавшие 57,6% акций бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в компании «Челябинскоблгаз» покупателя не нашлось. Как следует из протокола торгов, заявок не поступило.
«Информация по отклоненным заявкам отсутствует. Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре», — отмечено в документе, с которым ознакомилось URA.RU.
На продажу Росимущество выставило порядка 5,739 млн акций. Их общее количество чуть превышает 9,739 млн штук. Прием заявок от потенциальных инвесторов продолжался до 25 ноября.
До национализации весной 2024 года активы принадлежали экс-губернатору Юревичу и его деловому партнеру, экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, объявленному в розыск. Актив перешел к государству, поскольку Генпрокуратура РФ заявила о коррупционном происхождении бизнеса. Надзорное ведомство потребовало взыскать с Юревича и его партнеров 19,7 миллиарда рублей. Часть имущества экс-губернатора перешла к Минобороны РФ — квартиры в разных городах получат военнослужащие российской армии.
