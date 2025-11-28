Бывший газовый актив челябинского экс-губернатора Юревича остался без покупателя

На бывшие акции Михаила Юревича в «Челябинскоблгазе» покупателя не нашлось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На принадлежавшие 57,6% акций бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в компании «Челябинскоблгаз» покупателя не нашлось. Как следует из протокола торгов, заявок не поступило.

«Информация по отклоненным заявкам отсутствует. Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре», — отмечено в документе, с которым ознакомилось URA.RU.

На продажу Росимущество выставило порядка 5,739 млн акций. Их общее количество чуть превышает 9,739 млн штук. Прием заявок от потенциальных инвесторов продолжался до 25 ноября.

Продолжение после рекламы