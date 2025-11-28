В Челябинске перед открытием нового ресторана паб «Дабл эль» остался без вывески

Чтобы угоститься кухней «Дабль эль», челябинцам теперь надо искать ресторан со сломанной вывеской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Паб «Дабл Эль» в центре Челябинска лишился вывески и части входной группы во время подготовки другого заведения к открытию. Как уточнили URA.RU в новом ресторане AMMA, представители которого демонтировали конструкцию, они действовали в рамках прав по договору аренды.

«Нам снесли входную группу, разломали вывеску. Арендаторы второго этажа, во-первых, незаконно сделали свой пристрой, во-вторых, сказали, что якобы виду из окна мешает наш козырек, который установлен там лет 15. Соответственно, никаких предписаний юридических и официальных документов не было. Они просто демонтировали вывеску, повредив наше имущество», — сообщил URA.RU Шапров.

В ресторане AMMA сообщили, что о демонтаже предупредили заранее и нарушений не допустили. Там уточнили, что обратной связи от представителей паба не последовало.

«Предварительная встреча проходила в августе, и тогда обсуждался вопрос переноса вывески. Несмотря на это, ни решения, ни обратной связи от них не последовало. Мы заранее информировали о необходимости переноса и не преследовали цели создать кому-либо неудобства. Согласно нашим договорам аренды, место, где размещена вывеска, относится к нашей площади. Все, что находится на уровне второго этажа, закреплено за нами», — сообщили URA.RU представители ресторана.