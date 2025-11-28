Челябинские строители начали получать зарплаты в 120 тысяч рублей
В Челябинской области специалистам выгодней строить промышленные объекты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Строители в Челябинской области могут рассчитывать на среднюю зарплату в 120,4 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», такие доходы специалистам стали предлагать при возведении промобъектов.
«В сегменте строительства промышленных и инфраструктурных объектов среднее зарплатное предложение составляет 120,4 тысячи рублей. Это направление заняло первую позицию из-за высокой сложности проектов и потребности в специалистах с серьезной теподготовкой», — заявили URA.RU в «Авито работе».
У челябинских застройщиков сохранился стабильный спрос на инженеров, прорабов и менеджеров строительных проектов. В сегменте жилищного и коммерческого строительства среднее зарплатное предложение достигло 115,5 тысячи рублей. Это направление развивается за счет активного обновления городской среды и строительства нового жилого фонда.
Эксперты отметили что строительная отрасль региона демонстрирует устойчивое развитие даже в текущих экономических условиях. Работодатели готовы предлагать конкурентоспособные зарплаты для привлечения высококвалифицированных кадров.
