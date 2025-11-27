Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Поезд насмерть сбил пермячку на жд-путях. Фото

27 ноября 2025 в 22:47
Инцидент произошел в районе станции Бахаревка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, после инцидента с пассажирским поездом. Все произошло в вечернее время 27 ноября, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Около станции Бахаревка СЖД на 1445 км пассажирским поездом смертельно травмирована женщина. Для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов на место выехал Пермский транспортный прокурор», — указано в telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что погибшая нарушила правила поведения на железной дороге. Транспортная прокуратура занялась проверкой соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проверяются обстоятельства травмирования женщины пассажирским поездом

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

