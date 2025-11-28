Пять стран оказались самыми травмоопасными для россиян в 2025 году

Многим россиянам требовалась помощь медиков прямо во время отдыха за рубежом Фото: Дарья Савкина © URA.RU

Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Вьетнаме возглавили рейтинг самых травмоопасных стран для граждан РФ в текущем году. Об этом сообщили представители страховых компаний.

«Чаще всего туристы из России в 2025 году травмировались в Турции, Таиланде, Египте, ОАЭ и Вьетнам. Как правило, путешественники обращались за помощью при заболеваниях дыхательных путей и органов слуха, из-за бытовых и спортивных травм и при расстройствах желудочно-кишечного тракта», — пояснили собеседники «Известий».

В этом году среди стран, где наши сограждане чаще всего обращались за медицинской помощью во время путешествий, лидируют государства Азии — Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Шри-Ланка. Среди проблем, с которыми столкнулись туристы — повышенная температура тела, сердечно-сосудистые заболевания, отравления, травмы в виде ушибов и растяжений. Кроме того, была зафиксирована необходимость оказания помощи людям, подвергшимся укусам животных, в том числе обезьян, бездомных кошек и собак, отмечают эксперты.

