Еще одна область России запретит продажу вейпов
В России началась масштабная компания по отказу от вейпов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Во Владимирской области всерьез задумались ввести запрет на продажу вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Мы обязательно воспользуемся этим правом по запрету (продажи вейпов — прим. URA.RU). <...> Когда-то как раз Владимирская область выступала <…> инициатором запрета „веселящего газа“ и закиси азота. Такие вредные вещи мы, конечно, должны ограничивать для нашего общества, детей в первую очередь», — заявил Авдеев во время прямой линии, которая велась в соцсети «ВКонтакте».
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею полного запрета на продажу вейпов в российских регионах. Законопроект, предоставляющий право муниципалитетам вводить ограничение на розничную торговлю вейпами и жидкостями для них, уже внесен в Госдуму. Готовность реализовать идею уже подтвердили несколько субъектов России, среди которых — Саратовская и Нижегородская области, Пермский край и Республика Дагестан.
