Еще одна область России запретит продажу вейпов

Во Владимирской области всерьез задумались ввести запрет на продажу вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Мы обязательно воспользуемся этим правом по запрету (продажи вейпов — прим. URA.RU). <...> Когда-то как раз Владимирская область выступала <…> инициатором запрета „веселящего газа“ и закиси азота. Такие вредные вещи мы, конечно, должны ограничивать для нашего общества, детей в первую очередь», — заявил Авдеев во время прямой линии, которая велась в соцсети «ВКонтакте».