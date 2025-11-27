В Пермском крае расширят понятие многодетности для получения соцвыплат

Власти предложили расширить меры соцподдержки для семей с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Прикамье расширяются критерии статуса многодетных семей, что позволит большему числу ячеек общества получать социальные выплаты. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях, передает пресс-служба краевого парламента.

«Статус многодетной теперь смогут получать семьи не только с родными, но и усыновленными детьми и детьми, взятыми под опеку», — указано в парламентском telegram-канале. Также семьи, где есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью первой или второй группы, смогут сохранять статус многодетных до достижения им 23 лет.

Кроме того, согласно принятому законопроекту, многодетные семьи получат право на бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, выставок, парков культуры и отдыха, независимо от уровня их доходов. Этим же документом продлевается срок предоставления единовременной выплаты за рождение ребенка в семьях участников СВО: их жены смогут получить данную поддержку в случае рождения ребенка на территории региона в 2026 году.

