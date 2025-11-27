Логотип РИА URA.RU
Мишустин распорядился выделить полмиллиарда Пермскому краю на развитие туризма

28 ноября 2025 в 03:22
Средства должны быть направлены на развитие туристического кластера в регионе

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прикамью выделят более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристских кластеров. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ <...>. Пермский край — 518 170 тысяч рублей», — указано в документе на сайте правовой информации.

Это самая крупная дотация среди девяти российских регионов. Для сравнения чуть меньше направят в Камчатский край — около 400 млн рублей. Это при том, что общий фонд немногим превышает миллиард. Дополнительное финансирование направят на субсидирование льготных займов для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

