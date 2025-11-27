Комиссия для переправы, штрафы для дорожников и telegram-бот для зимников: события дня в ЯНАО

Переправа Салехард - Лабытнанги готовится к открытию (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Контрольная комиссия обследует переправу Салехард — Лабытнанги перед открытием, ямальских дорожников будут штрафовать за неубранный снег, а для отслеживания состояния зимников создадут telegram-бот. Об этих и других событиях 27 ноября в ЯНАО, читайте подборку URA.RU.

Переправу Салехард — Лабытнанги обследуют перед открытием

Контрольная комиссия обследует переправу Салехард — Лабытнанги перед ее открытием. Выезд специалистов запланирован на 28 ноября. Положительное решение специалистов даст старт открытию зимней переправы через Обь.

В ЯНАО ужесточили контроль за дорожными службами

С 2026 года в ЯНАО заработает автоматическая система контроля за уборкой снега. За нарушение сроков уборки снега подрядчикам будут введены штрафные санкции.

Новые зарядные станции для электрокаров появятся в ЯНАО

В Ноябрьске до конца года планируется открыть новую электрозарядную станцию, мощностью 150 киловатт. Новая станция сможет одновременно обслуживать два электромобиля и обеспечит полную зарядку аккумуляторов за 20-40 минут.

Ямал-Ири отпразднует свой день рождения

Праздник состоится 28 ноября в природно-этнографическом комплексе Горнокнязевска (ЯНАО). Гостей ждут мастер-классы, катания на оленьих упряжках, угощения горячими напитками и зажжение огня на новогодней елке.

Ямал в тройке регионов РФ с самым дефицитным бюджетом

Дефицит бюджета составил минус 38 миллиардов рублей. Дефицит связан прежде всего с сокращением прибыли, получаемой от деятельности добывающих предприятий.

В ЯНАО заработает telegram-бот, сообщающий информацию о работе зимников

Telegram-бот будет работать по примеру с уже существующей программой «Переправа ЛБТ-СХД». Он будет сообщать актуальную информацию о работе зимников на Ямале.

Прокуратура ЯНАО утвердила обвинительное заключение экс-директору «Ямалавтодора»