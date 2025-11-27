Логотип РИА URA.RU
Маршрут автобуса в Салехарде изменит схему движения

Схема движения автобусного маршрута № 8 в Салехарде изменится с 28 ноября
27 ноября 2025 в 20:42
Изменения схемы движения автобуса стартуют с 28 ноября

Изменения схемы движения автобуса стартуют с 28 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде изменится схема движения автобусного маршрута № 8 из-за строительных работ в микрорайоне Восточный. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

«В связи со строительством многоквартирных домов в микрорайоне Восточный с 28 ноября вносятся изменения в схему движения автобусного маршрута №8, — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Временно будет изменено место посадки и высадки пассажиров при движении автобуса в обратно.

В администрации пояснили, что корректировка маршрута необходима из ‑за увеличившегося транспортного потока и работы строительной техники рядом с действующей остановкой. Власти заявили, что стремятся развести пассажирский и строительный транспорт, чтобы снизить риск аварийных ситуаций и заторов у стройплощадки. Отдельно подчеркивается, что изменения касаются только участка движения в обратном направлении, остальная схема маршрута остается прежней.

