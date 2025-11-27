Маршрут автобуса в Салехарде изменит схему движения

Изменения схемы движения автобуса стартуют с 28 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде изменится схема движения автобусного маршрута № 8 из-за строительных работ в микрорайоне Восточный. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В связи со строительством многоквартирных домов в микрорайоне Восточный с 28 ноября вносятся изменения в схему движения автобусного маршрута №8, — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Временно будет изменено место посадки и высадки пассажиров при движении автобуса в обратно.