Общество

За что Герой РФ Гудков благодарил депутата гордумы Кургана Романович

Герой РФ Гудков поблагодарил депутата гордумы Кургана Романович за помощь на СВО
27 ноября 2025 в 19:50
Анастасия Романович получила благодарность за помощь на СВО

Анастасия Романович получила благодарность за помощь на СВО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович в день 320-летия морской пехоты России поздравила бойцов с праздником. С начала СВО она оказывает помощь 155-й гвардейской бригаде. За это она была награждена благодарственным письмом экс-командира бригады Михаила Гудкова — памятным документом Анастасия очень дорожит, рассказал источник в окружении депутата.

«С начала спецоперации она поддерживает уже ставшую легендарной 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты, за что и была отмечена благодарственным письмом экс-командира бригады, дважды Героя России Михаила Гудкова», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Романович финансировала штурмовика, который в третий раз уходил в зону СВО. Политик приобретала для участника боевых действий бронежилет, каску и военную форму. Боец выражал ей большую признательность за помощь фронту.

