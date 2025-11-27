В Кургане пройдет бесплатный концерт древнейшего хора России в филармонии

Курганцев приглашают на концерт в филармонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В областной филармонии Кургана пройдет бесплатный концерт объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры (один из старейших в России) и Московской духовной академии. Мероприятие посвящено Дню памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, а также Дню Героев Отечества. Об этом сообщает правительство Курганской области в своем tg-канале.

«Жителей Курганской области приглашают на концерт объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии. Он пройдет 6 декабря в 13:30 в областной филармонии», — пишут власти.

Хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — один из старейших духовных коллективов России. Его история началась в 1337 году, когда преподобный Сергий Радонежский основал обитель. В разные эпохи коллектив внес значительный вклад в развитие церковного пения: от знаменного распева до партесного многоголосия. Сегодня в репертуаре хора — духовные произведения Рахманинова, Гречанинова и академические обработки народных мелодий.

Регент хора — иеромонах Нестор (Волков), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры и преподаватель церковного пения Московской духовной академии. Коллектив регулярно участвует в праздничных богослужениях Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, выступает на ведущих концертных площадках страны и за рубежом.

Благотворительный концерт организован с благословения митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Вход на концерт будет по пригласительным, которые прихожане могут получить у настоятелей курганских храмов.