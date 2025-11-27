Повышение зарплат, снос бани и отключение воды: главное в Кургане за 27 ноября

Курганским бюджетникам поднимут зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская область вошла в число регионов, которые получат федеральную помощь для повышения доходов работников бюджетной сферы. Согласно распоряжению правительства РФ, область получит дотацию в размере 280,9 млн рублей.

Эти средства позволят обеспечить повышение оплаты труда бюджетников с учетом роста МРОТ. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, выделение 14 млрд рублей для 33 субъектов страны — это мера, которая гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Зачем снесут баню в центре Кургана

Здание муниципальной бани на улице Коли Мяготина в Кургане признано аварийным по результатам проверки. Сейчас рассматривается вопрос о его закрытии и последующем сносе в целях безопасности горожан.

Для принятия окончательного решения мэрия направила запрос в МЧС для оценки пожарных рисков. Одной из причин возможного закрытия также стало значительное падение спроса на услуги бани: за 2025 год число посещений сократилось на 9 тысяч. Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть передан под застройку, возможно, в рамках проекта комплексного развития территории.

Новой назначение в департаменте экономики Курганской области

В департаменте экономического развития Курганской области произошла кадровая ротация. Должность начальника отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности занял Андрей Моисеев, ранее работавший в этом же ведомстве главным специалистом.

Назначение подтверждено официальными данными на сайте департамента. Предыдущий руководитель отдела Владимир Михайлов перешел на повышение — он теперь возглавляет управление стратегического планирования.

Ряд домов в Кургане остался без воды

Авария на сетях холодного водоснабжения привела к масштабному отключению воды в Кургане. Без водоснабжения остались 35 жилых домов на нескольких улицах города, среди которых Гоголя, Пролетарская, Урицкого, Савельева, 1-я Заводская и К. Мяготина.

Сообщается, что аварийные работы ведутся на улице Гоголя, 131, где и произошла авария. В настоящее время бригады специалистов уже приступили к устранению повреждений для скорейшего восстановления подачи воды.