В Челябинске расклейщики рекламы заплатят 10 тысяч за испорченный арт-шкаф

30 арт-шкафов украшают Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске расклейщик объявлений, испортивший арт-шкаф с изображением «Сказа об Урал» на улице Свободы, заплатит штраф в размере десяти тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии.

«За нарушения правил благоустройства виновнику придется заплатить два штрафа по пять тысяч рублей. Мужчина незаконно размещал объявления на арт-объекте проекта „Город в красках“ и столбах по улице Свободы, 185а», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Нарушителя удалось задержать за сутки благодаря записям с видеокамер. Он был доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину. Сейчас объекты уже избавлены от незаконной рекламы силами городских служб. Работа по выявлению нарушителей правил благоустройства будет идти в постоянном режиме, добавили в администрации.

Продолжение после рекламы

В Челябинске ранее расклейщики объявлений испортили арт-объект около ДК Железнодорожников. Новый рисунок в первую же ночь был заклеен рекламой концерта Елены Ваенги. Произошедшее — не было случайной ошибкой, а стало намеренным действием для получения прибыли от продажи билетов, подчеркнули в администрации. Нарушителя также удалось оперативно задержать. Ему предстоит выплатить штраф.