Эксперты раскрыли, как изменится авторынок России к 2028 году

В октябре интерес к новым машинам вырос на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Большое внимание молодой аудитории к удобству автомобилей, увеличение продаж в онлайне, а также гибкость во взаимодействии с клиентом станут главными трендами авторынка до 2028 года. Об этом заявили эксперты во время панельной дискуссии на первом федеральном «Авто Саммите», который организовал «Авито Авто». Как сообщили URA.RU представители сервиса, ключом к успешному ведению автомобильного бизнеса станет синергия онлайна и офлайна.

«Программу „Авто Саммита“ мы построили вокруг двух важных для отрасли вопросов: „Как адаптироваться к изменениям рынка?“ и „Что можно сделать сегодня, чтобы улучшить опыт покупателя?“. Мы понимаем, что будущее рынка определяется не прогнозами, а решениями, которые мы принимаем на основе потребностей нашей аудитории. И мы пригласили на конференцию тех, чей опыт позволяет посмотреть на вызовы рынка с разных сторон», — прокомментировал «Авто Саммит» старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

В свою очередь руководитель аналитики сервиса Дмитрий Перец поделился статистикой спроса на автомобили за 2025 год. В октябре интерес к новым машинам вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными (31,5%) оказались авто в ценовом диапазоне от двух до трех миллионов рублей. Спрос на вторичном рынке с июня по октябрь вырос почти на треть (+26,6%), а больше всего внимания уделялось бюджетным машинам стоимостью до двух миллионов рублей — ими интересовались 87% пользователей. Дмитрий Перец также рассказал об изменении поведения покупателей автомобилей. Они все чаще переходят в цифровое пространство: 85% аудитории начинают поиск онлайн, а доля коммуникации с продавцами в чатах выросла с начала 2024 года с 58% до 72%.

Продолжение после рекламы