В Совфеде предрекли, что после отставки Ермака следующим будет Зеленский

По мнению Джабарова, Зеленский не мог быть не в курсе действий Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

После отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака следующим может уйти в отставку и сам Владимир Зеленский. Таким мнением поделился председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

«Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе», — сказал Джабаров в разговоре с РИА Новости.

По словам Джабарова, Ермак, который фактически являлся вторым лицом в государстве, не мог быть причастен к коррупционным схемам в одиночку. Зеленский должен был быть в курсе происходящего. Председатель комиссии Совфеда считает, что сегодняшние обыски в доме Ермака являются результатом давления со стороны США. Таким образом Зеленскому ясно дали понять, что если он не воспримет предупреждения всерьез, последствия для него могут быть крайне серьезными.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказал предположение, что увольнением Ермака Зеленский лишь пытается спасти свое положение.