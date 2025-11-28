В МИД России раскрыли корыстный интерес Зеленского в увольнении Ермака
Зеленский, по мнению Мирошника, старается спасти самого себя в нынешнем положении
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский мог пожертвовать главой своего офиса Андреем Ермаком ради собственной выгоды и сохранения своего положения. Таким мнением поделился посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.
По словам дипломата, это могло быть сделано, чтобы избежать негативных последствий для самого Зеленского и не испортить отношения с Европой, которая принимает решение о выделении финансовых средств Киеву. Именно поэтому, предполагает Мирошник, президент Украины и принял решение об отставке чиновника.
Ранее Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства.
В связи с крупным коррупционным скандалом на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром, 28 ноября, провели обыски у Ермака. Оперативные действия были осуществлены у него дома. В центре внимания следствия — предполагаемая коррупционная схема, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, также являющийся другом Зеленского. В материалах громкого дела помощник президента Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.
