В мире

Украина

В МИД России раскрыли корыстный интерес Зеленского в увольнении Ермака

Мирошник: Зеленский решил уволить Ермака ради собственного спасения
28 ноября 2025 в 21:08
Зеленский, по мнению Мирошника, старается спасти самого себя в нынешнем положении

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог пожертвовать главой своего офиса Андреем Ермаком ради собственной выгоды и сохранения своего положения. Таким мнением поделился посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, это могло быть сделано, чтобы избежать негативных последствий для самого Зеленского и не испортить отношения с Европой, которая принимает решение о выделении финансовых средств Киеву. Именно поэтому, предполагает Мирошник, президент Украины и принял решение об отставке чиновника.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства.

В связи с крупным коррупционным скандалом на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром, 28 ноября, провели обыски у Ермака. Оперативные действия были осуществлены у него дома. В центре внимания следствия — предполагаемая коррупционная схема, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, также являющийся другом Зеленского. В материалах громкого дела помощник президента Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.

