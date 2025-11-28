Зеленский, по мнению Мирошника, старается спасти самого себя в нынешнем положении Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог пожертвовать главой своего офиса Андреем Ермаком ради собственной выгоды и сохранения своего положения. Таким мнением поделился посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, это могло быть сделано, чтобы избежать негативных последствий для самого Зеленского и не испортить отношения с Европой, которая принимает решение о выделении финансовых средств Киеву. Именно поэтому, предполагает Мирошник, президент Украины и принял решение об отставке чиновника.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства.