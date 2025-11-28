Новым главой Офиса Зеленского может стать действующий премьер-министр Свириденко Фото: Официальный сайт президента Украины

Новым главным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины после увольнения Андрея Ермака может стать нынешний украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом пишет Insider UA.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказал предположение, что увольнением Ермака Зеленский лишь пытается спасти свое положение.

«На должность главы ОП рассматривают Юлию Свириденко. Для этого ей нужно уйти с должности премьера», — сказано в сообщении.

Продолжение после рекламы

В публикации отмечается, что в случае, если это произойдет, то новым премьер-министром Украины станет Михаил Федоров. Insider UA пишет, что ему много раз предлагали эту должность, однако чиновник всякий раз отвечал отказом.