Был отличный клев на водоеме в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Прорва в Белозерском округе недалеко от Кургана. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На озере Прорва был хороший клев. Наловили много крупной рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на озере Прорва возле села Иковское в Белозерском округе Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК