Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Кучу рыбы наловил курганец на озере Прорва. Фото

27 ноября 2025 в 23:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Был отличный клев на водоеме в Курганской области

Был отличный клев на водоеме в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Прорва в Белозерском округе недалеко от Кургана. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На озере Прорва был хороший клев. Наловили много крупной рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на озере Прорва возле села Иковское в Белозерском округе

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

В Курганской области рыбаки продолжают сообщать о богатых уловах. Ранее любители рыбалки хвастались добычей с озера Дуришкино в Лебяжьевском округе, а также рассказывали об улове окуней на реке Тобол и крупных щук в районе деревни Речкино.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал