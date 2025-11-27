Кучу рыбы наловил курганец на озере Прорва. Фото
Был отличный клев на водоеме в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Прорва в Белозерском округе недалеко от Кургана. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На озере Прорва был хороший клев. Наловили много крупной рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».
Улов на озере Прорва возле села Иковское в Белозерском округе
В Курганской области рыбаки продолжают сообщать о богатых уловах. Ранее любители рыбалки хвастались добычей с озера Дуришкино в Лебяжьевском округе, а также рассказывали об улове окуней на реке Тобол и крупных щук в районе деревни Речкино.
