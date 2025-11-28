В Кургане продают элитное коммерческое здание в центре города

В здании в Кургане работают арендаторы Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Володарского в Кургане выставили на продажу здание, в котором можно разместить целый торговый центр. Об этом говорится в объявлении.

«Здание на улице Володарского, 65 подходит под гостиничный комплекс или торговый центр. Цена элитной коммерческой недвижимости — 180 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Уточняется, что возле дома есть удобная парковка. В помещениях находятся арендаторы.