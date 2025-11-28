Логотип РИА URA.RU
В Кургане продают элитное коммерческое здание в центре города

28 ноября 2025 в 06:15
В здании в Кургане работают арендаторы

На улице Володарского в Кургане выставили на продажу здание, в котором можно разместить целый торговый центр. Об этом говорится в объявлении.

«Здание на улице Володарского, 65 подходит под гостиничный комплекс или торговый центр. Цена элитной коммерческой недвижимости — 180 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Уточняется, что возле дома есть удобная парковка. В помещениях находятся арендаторы.

В последнее время в Кургане наблюдается активность на рынке элитной коммерческой недвижимости. Ранее было объявлено о продаже двухуровневого офиса в жилом комплексе «Резиденция» на улице Коли Мяготина за 35 миллионов рублей.

