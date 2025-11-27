Курганцы пожаловались на падающие с крыши аварийного дома кирпичи. Фото
28 ноября 2025 в 02:16
Аварийный дом разрушается в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане с крыши двухэтажного аварийного дома на улице Ломоносова падают кирпичи. Об этом рассказал один из жильцов в соцсети.
«Кирпичи падают с дома на улице Ломоносова, 26. Могут пострадать люди», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Уточняется, что здание признано аварийным.
Аварийный дом на улице Ломоносова
В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
- Вася28 ноября 2025 02:18А я думал - этот дом уже расселили...
