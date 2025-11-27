Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Курганцы пожаловались на падающие с крыши аварийного дома кирпичи. Фото

28 ноября 2025 в 02:16
Аварийный дом разрушается в Кургане

Аварийный дом разрушается в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с крыши двухэтажного аварийного дома на улице Ломоносова падают кирпичи. Об этом рассказал один из жильцов в соцсети.

«Кирпичи падают с дома на улице Ломоносова, 26. Могут пострадать люди», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Уточняется, что здание признано аварийным.

Аварийный дом на улице Ломоносова

Фото: паблик «Инцидент/Курган» ВК

В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

