Происшествия

Пожары

В отдаленном селе ЯНАО сгорела квартира, эвакуирована семья с детьми. Фото

27 ноября 2025 в 23:13
Из пожара эвакуировали семью с детьми

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Антипаюта (ЯНАО) в ночь на 27 ноября произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ольховой. В помещении проживает семья с детьми, а также в момент возгорания там находилось еще двое человек. Как сообщили в прокуратуре округа, сейчас устанавливаются причины произошедшего.

«Сигнал о возгорании квартиры в многоквартирном доме по улице Ольховой, №1 поступил на пульт ЕДДС района 26.11.2025 в 23:41. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Глава Тазовского района Виктор Югай сообщил в соцсети, что из горящей квартиры эвакуировали семью с детьми и еще двоих человек. Всех осмотрели медики. Мэр также добавил, что погорельцы не останутся в беде — местные власти окажут им всестороннюю поддержку.

Власти окажут погорельцам всевозможную помощь

Фото: telegram-канал Прокуратуры ЯНАО

Следующий материал