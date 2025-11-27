В отдаленном селе ЯНАО сгорела квартира, эвакуирована семья с детьми. Фото
Из пожара эвакуировали семью с детьми
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Антипаюта (ЯНАО) в ночь на 27 ноября произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ольховой. В помещении проживает семья с детьми, а также в момент возгорания там находилось еще двое человек. Как сообщили в прокуратуре округа, сейчас устанавливаются причины произошедшего.
«Сигнал о возгорании квартиры в многоквартирном доме по улице Ольховой, №1 поступил на пульт ЕДДС района 26.11.2025 в 23:41. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Глава Тазовского района Виктор Югай сообщил в соцсети, что из горящей квартиры эвакуировали семью с детьми и еще двоих человек. Всех осмотрели медики. Мэр также добавил, что погорельцы не останутся в беде — местные власти окажут им всестороннюю поддержку.
Власти окажут погорельцам всевозможную помощь
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!