Схода подвижного состава не произошло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на перегоне Ягельный произошло ДТП. Здесь локомотив на переезде столкнулся с внедорожником. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Пострадавших в ДТП нет Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры





«27.11.2025 в вечернее время на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Новый Уренгой-Ягельная, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем марки Mitsubishi. Организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.