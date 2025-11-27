На Ямале поезд влетел во внедорожник. Фото
Схода подвижного состава не произошло
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) на перегоне Ягельный произошло ДТП. Здесь локомотив на переезде столкнулся с внедорожником. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Пострадавших в ДТП нет
«27.11.2025 в вечернее время на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Новый Уренгой-Ягельная, произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем марки Mitsubishi. Организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия пострадавших нет, на движение поездов ДТП не повлияло. Схода подвижного состава с рельсов не произошло. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
