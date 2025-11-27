В Росавиации рассказали о приостановке работы двух аэропортов
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и отправку рейсов
28 ноября 2025 в 02:35
В двух аэропортах действуют ограничения
Фото: Илья Московец © URA.RU
В пензенском и саратовском аэропортах действует запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты ПЕНЗА, САРАТОВ (Гагарин). Введенные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель ведомства.
