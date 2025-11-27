В ГД обсуждают введение скидок в такси для многодетных
Такси для части россиян может подешеветь на 15-20%
Депутаты Госдумы вместе с представителями агрегаторов такси рассматривают возможность введения льготного тарифа для многодетных семей и выравнивания стоимости поездок с ребенком и без. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Это дискриминация по возрасту, поэтому мы идем к тому, чтобы взрослая и детская поездки в такси стоили одинаково, а поездка многодетной семьи, даже если едет не вся семья, будет с некой скидкой. Эта скидка сейчас проговаривается — 15–20%», — отметила Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что конкретного значения скидок еще нет, но вопрос обсуждается.
Парламентарий также затронула вопрос технических сложностей: в обычную машину такси невозможно установить три детских кресла. В качестве решения предлагается ввести опцию заказа «многодетного такси» — минивэна. Возможны разные варианты: автомобиль только с бустерами, дополнительное время на заезд за полноценными детскими креслами или предзаказ на определенное время, чтобы водитель мог заранее подготовить три кресла.
